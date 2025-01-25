Oteldeki yangın faciasında ölen Şevval'in son doğum günü kutlaması görüntüleri ortaya çıktı

BOLU'da Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin'in (25), yaklaşık 4 ay önce Antalya'da arkadaşları tarafından kendisi için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına dair görüntüler ortaya çıktı.

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel personellerinden Şevval Şahin, 21 Ocak'ta çıkan yangında 12'nci kattan atlayarak hayatını kaybetti. Bartın'da yaşayan babasıyla görüntülü konuştuğu sırada atlama kararı verdiği öğrenilen Şevval Şahin, dün memleketi Bartın'da toprağa verildi. Şahin'in Bolu'da otelde çalışmadan 4 ay önce Antalya'da çalıştığı bir oteldeki arkadaşlarının kendisi için düzenlediği doğum günü sürprizinin görüntüleri ortaya çıktı. 26 Eylül'de kaydedilen görüntülerde, 25 yaşına giren Şevval'e arkadaşları tarafından pasta ile sürpriz kutlama yapıldığı anlar yer aldı.