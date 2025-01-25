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        Oteldeki yangın faciasında ölen Şevval'in son doğum günü kutlaması görüntüleri ortaya çıktı

        BOLU'da Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin'in (25), yaklaşık 4 ay önce Antalya'da arkadaşları tarafından kendisi için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına dair görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 00:24 Güncelleme: 25.01.2025 - 00:30
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        Oteldeki yangın faciasında ölen Şevval'in son doğum günü kutlaması görüntüleri ortaya çıktı
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        BOLU'da Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin'in (25), yaklaşık 4 ay önce Antalya'da arkadaşları tarafından kendisi için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına dair görüntüler ortaya çıktı.

        Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel personellerinden Şevval Şahin, 21 Ocak'ta çıkan yangında 12'nci kattan atlayarak hayatını kaybetti. Bartın'da yaşayan babasıyla görüntülü konuştuğu sırada atlama kararı verdiği öğrenilen Şevval Şahin, dün memleketi Bartın'da toprağa verildi. Şahin'in Bolu'da otelde çalışmadan 4 ay önce Antalya'da çalıştığı bir oteldeki arkadaşlarının kendisi için düzenlediği doğum günü sürprizinin görüntüleri ortaya çıktı. 26 Eylül'de kaydedilen görüntülerde, 25 yaşına giren Şevval'e arkadaşları tarafından pasta ile sürpriz kutlama yapıldığı anlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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