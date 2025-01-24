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        Tüfeğini kurcalarken oğlunu vuran baba tutuklandı

        BARTIN'da kurcaladığı av tüfeğinin ateş alması sonucu oğlu U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:49 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:55
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        Tüfeğini kurcalarken oğlunu vuran baba tutuklandı
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        BARTIN'da kurcaladığı av tüfeğinin ateş alması sonucu oğlu U.K.’nin (11) ağır yaralanmasına neden olan İbrahim Köse (53), tutuklandı.

        Olay, 22 Ocak’ta saat 17.30 sıralarında, Kurucaşile ilçesi Kavaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Köse’nin kurcaladığı av tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar Köse’nin oğlu, U.K.’ye isabet etti. U.K. karın bölgesinden yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. U.K., Bartın Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İbrahim Köse ise gözaltına alındı.

        Jandarmadaki sorgusunda tüfeğin kazara ateş aldığını söyleyen İbrahim Köse, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. U.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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