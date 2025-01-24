Tüfeğini kurcalarken oğlunu vuran baba tutuklandı

Jandarmadaki sorgusunda tüfeğin kazara ateş aldığını söyleyen İbrahim Köse, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. U.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, 22 Ocak’ta saat 17.30 sıralarında, Kurucaşile ilçesi Kavaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Köse’nin kurcaladığı av tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar Köse’nin oğlu, U.K.’ye isabet etti. U.K. karın bölgesinden yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. U.K., Bartın Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İbrahim Köse ise gözaltına alındı.

BARTIN'da kurcaladığı av tüfeğinin ateş alması sonucu oğlu U.K.’nin (11) ağır yaralanmasına neden olan İbrahim Köse (53), tutuklandı.

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