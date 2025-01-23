Kartalkaya'daki otel yangınında 12'nci kattan atlayan Şevval, yaşamını yitirdi (3)

Bolu'daki yangın faciasında otelin 12'nci katından atlayarak ağır yaralanan ve bugün hastanede hayatını kaybeden Şevval Şahin için Bartın'ın Demirciler Mahallesi'ndeki evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunup, helallik alındı. Erdal Şahin, kızının tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Anne Bilhan Şahin de cenaze aracının arkasından yürüyerek, 'Güle güle kızım' diyerek öpücük yolladı. Cenaze aracıyla Şadırvan Camisi'ne getirilen Şevval Şahin'in tabutu önünde, baba Erdal Şahin taziyeleri kabul etti.

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