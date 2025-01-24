Bartın'da kazara tüfekle oğlunu ağır yaralayan baba tutuklandı
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu oğlunu ağır yaralayan baba tutuklandı.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu oğlunu ağır yaralayan baba tutuklandı.
Kavaklı köyünde İ.K'nin evinde temizlediği av tüfeği kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar, İ.K'nin 11 yaşındaki oğlu U.K'ye isabet etti.
Karın bölgesinden ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay sonrası gözaltına alınan baba İ.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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