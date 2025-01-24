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        Bartın'da kazara tüfekle oğlunu ağır yaralayan baba tutuklandı

        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu oğlunu ağır yaralayan baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:17
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        Bartın'da kazara tüfekle oğlunu ağır yaralayan baba tutuklandı
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        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu oğlunu ağır yaralayan baba tutuklandı.

        Kavaklı köyünde İ.K'nin evinde temizlediği av tüfeği kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar, İ.K'nin 11 yaşındaki oğlu U.K'ye isabet etti.

        Karın bölgesinden ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olay sonrası gözaltına alınan baba İ.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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