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        Av tüfeğiyle kazara oğlunu vurdu

        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 22:12 Güncelleme: 22.01.2025 - 22:15
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        Av tüfeğiyle kazara oğlunu vurdu
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        BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde İ.K (53), evde av tüfeği ile oynadığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu oğlu Umutcan Köse’yi (11) karnından vurdu.

        Olay, akşam saat 17.30 sıralarında Kavaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre evde bulunan av tüfeği ile oynayan baba İ.K., silahın kazara ateş almasıyla odada bulunan oğlu Umutcan Köse’yi vurdu. Umutcan karnına isabet eden saçmalarla yaralanırken, Acil Çağrı Merkezi’ni arayan baba İ.K.’nın “Oğlum tüfekle vuruldu” ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Köse, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Köse’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Baba İ.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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