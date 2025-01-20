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        Bartın Irmağı'na düşen alkollü kişiyi polis kurtardı

        BARTIN'da arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği ırmak kenarında dengesini kaybedip suya düşen kişi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:56
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        Bartın Irmağı'na düşen alkollü kişiyi polis kurtardı
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        BARTIN’da arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği ırmak kenarında dengesini kaybedip suya düşen kişi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, gece saatlerinde Bartın-Karabük yolu Potbaşı mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte alkol alan ismi öğrenilemeyen kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için ırmak kenarına gitti. Bu sırada bu kişi, dengesini kaybedip ırmağa düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten ırmağa düşen kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sudan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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