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        Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Aykut Aydoğan (27), üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 21:58 Güncelleme: 19.01.2025 - 22:00
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        Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
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        BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Aykut Aydoğan (27), üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesi Yenihan köyünün Kırıkdağ mevkisinde meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü’nün damgaladığı ağaçların kesim işlemi sırasında Aykut Aydoğan'ın üzerine kestiği ağaç devrildi. Aydoğan ağır yaralanırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağacın altından güçlükle çıkartılan Aydoğan, Ulus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aykut Aydoğan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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