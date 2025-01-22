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        Bolu'daki yangında 12'nci kattan atlayan Şevval, kararı babasıyla görüntülü konuşma sırasında vermiş

        BOLU'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:35 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:40
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        Bolu'daki yangında 12'nci kattan atlayan Şevval, kararı babasıyla görüntülü konuşma sırasında vermiş
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        BOLU’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12’nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), ağır yaralandı. Otelde garsonluk yapan Şahin’in yangın sırasında babası Erdal Şahin'i telefonla görüntülü aradığını ve aşağıya atlama kararını onunla konuşurken verdiği öğrenildi.

        Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dün yangında 76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı. Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Şahin’in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

        Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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