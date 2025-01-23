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        Kartalkaya'daki otel yangınında 12'nci kattan atlayan Şevval, yaşamını yitirdi (2)

        BABASI,'ATLAMA KIZIM' DEMİŞKartalkaya'daki yangında 12'nci kattan atlayıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şevval Şahin'in cenazesi, memleketi Bartın'a gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:35
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        Kartalkaya'daki otel yangınında 12'nci kattan atlayan Şevval, yaşamını yitirdi (2)
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        BABASI,'ATLAMA KIZIM' DEMİŞ

        Kartalkaya'daki yangında 12'nci kattan atlayıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şevval Şahin'in cenazesi, memleketi Bartın'a gönderildi. Otel personeli olan Şahin'in cenazesi, Demirciler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Şahin'in ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Baba Erdal Şahin, taziyeleri kabul etti.

        Şevval Şahin'in kuzeni Murat Bakır, "O gece Şevval babasını aramış, 'Baba ben ne yapacağım?' diye. Babası 'Atlama kızım' demiş. Sonra 10 dakika konuştuktan sonra telefon kesilmiş. Yanındaki arkadaşları da vefat etti. Çok acı bir olay" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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