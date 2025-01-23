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        Kartalkaya'daki otel yangınında 12'nci kattan atlayan Şevval, yaşamını yitirdi

        BOLU Kartalkaya'da, Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:35
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        Kartalkaya'daki otel yangınında 12'nci kattan atlayan Şevval, yaşamını yitirdi
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        BOLU Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12’nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı. Önceki gün otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atladı. Yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarıldı. Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi’ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin’in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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