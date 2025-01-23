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        Kartalkaya'daki otel yangınında 12'nci kattan atlayan Şevval, yaşamını yitirdi (4)

        TOPRAĞAVERİLDİBolu Kartalkaya'da oteldeki yangın faciasında 12'nci kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:25
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        Kartalkaya'daki otel yangınında 12'nci kattan atlayan Şevval, yaşamını yitirdi (4)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Bolu Kartalkaya'da oteldeki yangın faciasında 12'nci kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedildi. Baba Erdal Şahin, cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğuldu.

        YAZ DÖNEMİ ANTALYA'DA ÇALIŞMIŞ

        Bu arada Şevval Şahin'in, Bartın Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden 2019 yılında mezun olduktan sonra Antalya'da bir otelde garson olarak çalıştığı, yaz sezonunun kapanmasıyla Bartın'a ailesinin yanına döndüğü belirtildi. Şahin’in kış döneminde ise Grand Kartal Otel'de çalışmaya başladığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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