Kartalkaya'daki otel yangınında 12'nci kattan atlayan Şevval, yaşamını yitirdi (4)

Bu arada Şevval Şahin'in, Bartın Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden 2019 yılında mezun olduktan sonra Antalya'da bir otelde garson olarak çalıştığı, yaz sezonunun kapanmasıyla Bartın'a ailesinin yanına döndüğü belirtildi. Şahin’in kış döneminde ise Grand Kartal Otel'de çalışmaya başladığı bildirildi.

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