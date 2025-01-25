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        Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada

        BARTIN'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:33 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:35
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        Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada
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        BARTIN'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı F.G. (70) isimli kadın yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Runa Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan F.G. isimli kadına, Ö.K. yönetimindeki 74 ABP 517 plakalı motosiklet çarptı. Kazada F.G. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ö.K. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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