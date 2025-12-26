Bartın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması kamerada
Bartın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması, araç içi kamerasınca kaydedildi.
Bartın-Karabük kara yolunun Aralma mevkisinde seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaymaya başladı.
Karşı şeride geçen otomobil bu sırada karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, araç içi kamerasınca kaydedildi.
