Amastris Antik Kenti'nin "ören yeri" statüsüyle turizme kazandırılması hedefleniyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık stoa (sütunlu galeri) yapısı keşfedilen Amastris Antik Kenti'nin ören yerine dönüştürülerek tarih meraklılarının ziyaretine açılması amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çalışma yapılan antik kentte, doğal afetler sonucu yıkılan, Roma dönemine ait, boyu 9 metreyi bulan mermer sütunlarıyla dikkati çeken stoa yapı bulunduğu belirlendi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam başkanlığında 2 bin 850 metrekare alanda yürütülen çalışmalarla, yapının bazı sütunları ayağa kaldırıldı.

Korint (antik mimaride sütun düzeni) düzeninde inşa edilen yapı, orijinal parçalar kullanılarak gerçekleştirilen titiz çalışmalarla aslına uygun restore ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının destekleriyle gerçekleştirilen çalışmalara, BARÜ'nün yanı sıra birçok üniversiteden alanında uzman bilim insanı ve öğrenci katılım sağlıyor.

- "2026 sonu veya 2027 başında alanın ziyarete açılmasını planlıyoruz"

Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, AA muhabirine, Kum Mahallesi'nde okul inşaatı sırasında 2017'de tarihi kalıntılara rastlanmasının ardından koruma altına alınan bölgede 2022'de kurtarma kazılarının başladığını ve stoa yapısının ortaya çıktığını söyledi.

Geçen yıl 3 sütunu ayağa kaldırma çalışmaları yaptıklarını, bu sene de diğer 4 sütun ile buna ait bloklar, tavan kasetleri ile mimari parçaların tamamının gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Çam, bunların "anastylosis (antik yapının her bir taşına kadar birebir şekilde restorasyonu)" uygulamasıyla ayağa kaldırıldığını dile getirdi.

Çam, "Geçen yıl ayağa kaldırılan 3 sütunun hemen batısındaki 4 sütun da ayağa kaldırıldı ve yerine yerleştirildi. Diğer mimari bloklar da sergileme alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş durumda. Bundan sonraki aşamada da alanın batı yönünde yer alan ve daha önce keşfettiğimiz yeni stoa yapısını da gün yüzüne çıkararak, 2026 sonu veya 2027 başında alanın ziyarete açılmasını planlıyoruz." dedi.