Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da şiddetli rüzgar etkili oldu

        Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:45 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu. Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.

        Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.

        Bazı kişiler, dev dalgaları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Amasra'da kuvvetli rüzgar; dalga boyu 3 metreyi buldu
        Amasra'da kuvvetli rüzgar; dalga boyu 3 metreyi buldu
        Bartın'da kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası verildi
        Bartın'da kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası verildi
        Bartın'da "Hastalıklarda Antibiyotiklerin Etkisiz Kaldığı Bir Dünyaya Ne Ka...
        Bartın'da "Hastalıklarda Antibiyotiklerin Etkisiz Kaldığı Bir Dünyaya Ne Ka...
        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta şoke eden araştırma Kızılırmak Nehr...
        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta şoke eden araştırma Kızılırmak Nehr...
        Bartın'da heyelan
        Bartın'da heyelan
        BARÜ, 9 farklı göstergede Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında
        BARÜ, 9 farklı göstergede Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında