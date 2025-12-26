Bartın'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

Araçtan sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan R.B'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, kazada sürücü ile araçta bulunan R.B. ve M.H. yaralandı.

