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        Bartın'da "1.Uluslararası Bartın Sanat Sempozyumu" düzenlendi

        Bartın'da "1.Uluslararası Bartın Sanat Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:26 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:39
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        Bartın'da "1.Uluslararası Bartın Sanat Sempozyumu" düzenlendi
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        Bartın'da "1.Uluslararası Bartın Sanat Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği tarafından Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Bartın Belediyesinin işbirliğinde BARÜ Eğitim-İİBF Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan konuşmasını yapan BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, sanatın evrensel diliyle buluşmanın, sanatsal ve akademik bilgi birikiminin harmanlanmasının önemli olduğunu söyledi.

        Çelik, "Disiplinlerarası araştırmalar ve yenilikçi yaklaşımlarla sanatın evrimini şekillendiren yükseköğretim kurumları, yaratıcılığı ve sanatsal ifadeyi destekleyerek kültürel mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu da taşırlar. Bu noktada düzenlenen panelin, sanatsal birlikteliği ve dayanışmayı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." dedi.

        Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği Başkanı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi (AHBV) Prof. Dr. Alaybey Karoğlu ise sanatın birleştirici, iyileştirici ve güçlendirici yönüne vurgu yaparak, yeni dünya düzeninin kurulduğu bu dönemde bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmaların yanı sıra kültür ve sanat alanında önemli adımların atıldığını belirtti.

        Ressam Prof. Dr. Hasan Pekmezci'nin başkanlığını yaptığı sempozyumda katılımcılar, sanatın geleceği ve sanat eğitimine dair sunum yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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