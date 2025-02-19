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        Bartın ve Düzce'de şiddetli rüzgar etkili oldu

        Bartın'ın Amasra ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:54 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:54
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        Bartın ve Düzce'de şiddetli rüzgar etkili oldu
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        Bartın'ın Amasra ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Amasra'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 3 metreye ulaştı. Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.

        Belediye ekipleri, Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

        Düzce'nin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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