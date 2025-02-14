Bakan Tunç: Eğitim seviyemiz her geçen gün artıyor

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “Eğitim seviyemiz her geçen gün artıyor. Bundan 20 yıl önce 600-700 bin civarlarındaydı, bugün öğretmen sayımız 1,5 milyona yaklaşmış oldu. Dolayısıyla Türkiye her geçen gün özellikle son 20 yılda elde ettiği aksiyonlarla, kalkınma hamleleriyle önemli mesafeler aldı ve almaya da devam ediyor” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve lise öğrencilerine yönelik ‘Kariyer Günleri’ etkinliğine katıldı. Bartın Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Tunç, “Tarihimiz gençlerimize örnek şahsiyetlerle dolu, bilim insanlarıyla, tarihçilerle dolu ve o bilim insanlarının özellikle bizlere ibret olan çok sayıda mesajıyla dolu. Aslında bizim başka kültürlere, başka medeniyetlere ihtiyacımız yok. Onlara bakarız, onları araştırırız, ama bizim tarihimizde dünya çapında bilim insanları var. Bizim medeniyetimizde, bizim inancımızda çok sayıda bilim insanı var, buluş insanı var, icat yapan var ve Mimar Sinan var, İbn-i Sina var. Dolayısıyla örnek alınacak şahsiyetlerle dolu bizim tarihimiz. Tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor ve o tarihten de ibret alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bugün Bartın Üniversitemizde bu programı yaparken 20 önce böyle bir imkan yoktu. Bartın Üniversitesi yoktu. Bartın Üniversitesinin bu fakülteleri, bu mekanları, konferans salonları yoktu. Hatta Bartın il bile değildi, ilçeydi. Kültür merkezi yoktu. Hastanelerin sağlık ocağı şeklinde imkanlar vardı. Köy okullarımızda birleştirilmiş sınıflar vardı. Sınıf bir arada tek bir öğretmen tarafından öğrencilerle işte bir saat birinci sınıflara, ikinci saat ikinci sınıflara, üçüncü saat üçüncü sınıflara girip böyle paylaşılırdı. Sonrasında bir ikinci, üçüncü sınıflar ayrıldı. Dört, beşinci sınıflar ayrıldı. İki öğretmene ulaşıldı. Sonrasında tabii ki köyden şehre göçle beraber köylerde nüfus şehre geçince taşımalı eğitime geçildi ve taşımalı eğitimle beraber bu sefer şehirde öğrenim hayatı yoğunlaşmış oldu. Belli merkezlerde önce yatılı bölge okulları, sonrasında diğer okullarla beraber eğitim sisteminde de farklılaşma söz konusu oldu. Tabii derslik başına düşen öğrenci sayıları, derslik başına düşen öğretmen sayıları, öğrenci başına düşen öğretmen sayıları, tüm bunlarda çok önemli iyileştirmeler oldu. Eğitim seviyemiz her geçen gün artıyor. Yaklaşık bundan 20 yıl önce 600-700 bin civarlarındaydı, bugün öğretmen sayımız 1,5 milyona yaklaşmış oldu. Dolayısıyla Türkiye her geçen gün özellikle son 20 yılda elde ettiği aksiyonlarla, kalkınma hamleleriyle önemli mesafeler aldı ve almaya da devam ediyor” diye konuştu.