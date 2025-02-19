Amasra'da fırtına; dalga boyu 3 metreye ulaştı

BARTIN'ınAmasra ilçesinde fırtına nedeniyle dalga boyu 3 metreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da fırtına etkili oldu, denizde dalga oluştu. Amasra Büyük Liman'da beton bloklara çarpan dalgaların boyu, 3 metreyi buldu. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi. Boztepe Mahallesi ile Kaleiçi Mahallesi'ni birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde rüzgar etkili oldu. Amasra Belediyesi, anons yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.