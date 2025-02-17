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        Yamaçtan kopan kaya parçaları denize yuvarlandı, bölge girişlere kapatıldı

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde yoğun yağışlar sonrası taş ocağı yanındaki yamaçtan kopan kaya parçaları denize yuvarlandı, güvenlik amacıyla bölgeye giriş bariyerlerle kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:45
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        Yamaçtan kopan kaya parçaları denize yuvarlandı, bölge girişlere kapatıldı
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        BARTIN'ın Amasra ilçesinde yoğun yağışlar sonrası taş ocağı yanındaki yamaçtan kopan kaya parçaları denize yuvarlandı, güvenlik amacıyla bölgeye giriş bariyerlerle kapatıldı.

        Amasra’da 2 gündür etkili olan yağmur sonrası, dün Küçük Liman mevkiindeki taş ocağı yanındaki yamaçtan kopan kaya parçaları gürültüyle denize yuvarlandı. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD tarafından taş ocağının alt kısmında deniz kıyısındaki alan tedbir amaçlı bariyerlerle girişe kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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