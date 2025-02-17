Yamaçtan kopan kaya parçaları denize yuvarlandı, bölge girişlere kapatıldı

Amasra’da 2 gündür etkili olan yağmur sonrası, dün Küçük Liman mevkiindeki taş ocağı yanındaki yamaçtan kopan kaya parçaları gürültüyle denize yuvarlandı. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD tarafından taş ocağının alt kısmında deniz kıyısındaki alan tedbir amaçlı bariyerlerle girişe kapatıldı.

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