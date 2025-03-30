Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Bartın'ın Ulus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Nail K. (45) idaresindeki 06 ABG 860 plakalı otomobil, Küllü köyü mevkisinde Emirhan A. (25) yönetimindeki 41 AAC 468 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen Nail K. idaresindeki araçta bulunan Ş.K. (15 ), Ş.K. (14), S.K. (40), A.S.A. (14) ve G.A. (42) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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