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        Bartın'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Bartın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 20:09 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:24
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        Bartın'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
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        Bartın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Emrah 0. (33) idaresindeki 74 AY 124 plakalı otomobil, Kaman köyü mevkisinde Ali A. (21) yönetimindeki 67 AAG 753 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlar devrilirken, sürücüler ile otomobillerde bulunan 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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