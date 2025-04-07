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        Bartın'da budamak için çıktığı ağaçta fenalaşan kişi öldü

        Bartın'da budamak için çıktığı çınar ağacında fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:45 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:58
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        Bartın'da budamak için çıktığı ağaçta fenalaşan kişi öldü
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        Bartın'da budamak için çıktığı çınar ağacında fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

        Kabagöz köyünde budama yapmak için tarlasındaki çınar ağacına çıkan Hasan Erdoğan'ın (69) hareketsiz halde olduğunu fark eden oğlu Gürhan Erdoğan, ağaca çıktı. Babasının fenalaştığını anlayan Erdoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Merdiven yardımıyla ağaca çıkan görevliler, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerince makara ve halat yardımıyla ağaçtan indirilen Erdoğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayı haber alan Erdoğan'ın eşi ve yakınları, gözyaşı döktü.

        Hasan Erdoğan'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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