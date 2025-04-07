Bartın'da budamak için çıktığı ağaçta fenalaşan kişi öldü

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kabagöz köyünde budama yapmak için tarlasındaki çınar ağacına çıkan Hasan Erdoğan'ın (69) hareketsiz halde olduğunu fark eden oğlu Gürhan Erdoğan, ağaca çıktı. Babasının fenalaştığını anlayan Erdoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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