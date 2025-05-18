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        Bartın'da akrabaları tarafından tüfekle öldürülen çift ile oğlu toprağa verildi

        Bartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen çift ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:38 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:47
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        Bartın'da akrabaları tarafından tüfekle öldürülen çift ile oğlu toprağa verildi
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        Bartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen çift ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

        Kozcağız beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak öldürülen Abdullah D, eşi Havva D. ve çocukları Erhan D'nin cenazeleri, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Demirciler Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

        Burada dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından cenazeler, mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.

        Mehmet D. dün, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etmiş, Abdullah (55) ve Havva D. (50) çifti olay yerinde, ağır yaralanan çocukları Erhan D. (35) ise kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan Mehmet D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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