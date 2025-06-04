Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın Üniversitesinde "Eğitimde Kalite Güvencesi ve Sürdürülebilirlik" konferansı düzenlendi

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen etkinlikte, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalite yolculuğunun önemi anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:00 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın Üniversitesinde "Eğitimde Kalite Güvencesi ve Sürdürülebilirlik" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen etkinlikte, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalite yolculuğunun önemi anlatıldı.

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi ile Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yükseköğretimde kalite ve sürekli iyileştirme süreçlerini ele almak amacıyla "Eğitimde Kalite Güvencesi ve Sürdürülebilirlik" konferansı düzenlendi.

        Konferansta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, "Eğitimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon: Bitmeyen Yolculuk" başlıkla sunum yaptı.

        Köksal, akreditasyon belgelerinin kurumların eğitim-öğretim kalitesini geliştirmesinde ve uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmasında temel araç olduğunu belirtti.

        Akreditasyon kriterleri ve bu kriterlerin akademik programlara nasıl entegre edileceği konusunda detaylı bilgi veren Köksal, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde

        Benzer Haberler

        Bartın'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Bartın'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Kayalıklardan denize atlarken felç kalan genç, kendisine internette yeni dü...
        Kayalıklardan denize atlarken felç kalan genç, kendisine internette yeni dü...
        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akkaya, basın mensuplarıyla buluştu
        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akkaya, basın mensuplarıyla buluştu
        Bartın'da deniz temizliği; florasan lamba ve eski araç lastikleri çıktı
        Bartın'da deniz temizliği; florasan lamba ve eski araç lastikleri çıktı
        Amasra ve Safranbolu bayramda ziyaretçilerini doğa ve tarihle iç içe ağırla...
        Amasra ve Safranbolu bayramda ziyaretçilerini doğa ve tarihle iç içe ağırla...
        Amasra'da bayram tatili rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı
        Amasra'da bayram tatili rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı