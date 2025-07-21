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        Bartın'da bariyere çarparak ters dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı

        Bartın'da bariyere çarptıktan sonra ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:26
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        Bartın'da bariyere çarparak ters dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı
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        Bartın'da bariyere çarptıktan sonra ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Mustafa C. idaresindeki 74 AY 984 plakalı hafif ticari araç, Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak ters döndü.

        Kazada, araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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