Bartın'da bariyere çarparak ters dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı
Bartın'da bariyere çarptıktan sonra ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Bartın'da bariyere çarptıktan sonra ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Mustafa C. idaresindeki 74 AY 984 plakalı hafif ticari araç, Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak ters döndü.
Kazada, araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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