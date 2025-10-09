Bartın'da otomobille tırın çarpıştığı kazada karı koca öldü, 1 kişi yaralandı

Öte yandan otomobilin LPG tankının yerinden çıkarak yola savrulduğu ve gaz kaçırdığı görülürken, itfaiye ekiplerince çevrede önlem alındı. Tırın kupa kısmı da Bartın Çayı kenarında asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bartın'dan Karabük yönüne giden Hakan D. (45) yönetimindeki 78 DE 420 plakalı tır ile Satı Ü.'nün (66) kullandığı 74 AS 182 plakalı otomobil, Potbaşı mevkisinde çarpıştı.

