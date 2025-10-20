Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bakan Tunç'tan CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamalarına tepki:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımıza maalesef ağza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 21:19 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:19
        Bakan Tunç'tan CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamalarına tepki:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımıza maalesef ağza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek." dedi.

        Programları kapsamında Bartın'a gelen Tunç, Adalet Bakanlığı Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Tunç, gazetecilere, Bartın Adalet Sarayı'nın 2021, Amasra Adalet Sarayı'nın 2011 yılında tamamlanarak hizmete açıldığını, 52 adalet konutunu kente kazandırdıklarını bildirdi.

        Batı Karadeniz illerinde yatırım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Tunç, "Şu anda Türkiye genelinde 65 adalet binası projesi var. Bunların bir kısmı inşaat aşamasında, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı da proje aşamasında. Bunlar adaletin vakarına yakışır, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşıyacak şekilde dizayn edilen eserler. Buralarda adaletin hakkıyla tecellisi noktasında yargı mensuplarımız da gerekli duyarlılığı, çalışmayı, özveriyi gösteriyorlar." diye konuştu.

        Tunç, daha sonra Külliye Cami, T Tipi Ceza İnfaz Kurumu inşaatları, yeni Bartın Devlet Hastanesi ve Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu, Bartın Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek adliye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        - Tunç, AK Parti İl Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti

        Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Tunç, 23 yıldan bu yana ülkenin 81 vilayetini hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarla donattıklarını anlattı.

        Tunç, "Muhalefet karalama siyaseti yaparken biz ürettik, milletimiz için çalıştık, milletimiz ne istiyorsa onu yaptık. Milletimizin istemediği hiçbir şeyi de yapmadık. İktidarda hep milletimizin hissiyatına tercüman olmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllar iktidarda kalmasının sebebinin milleti dinlemesi ve kadrolarıyla beraber millettin istediğini yapması olduğunu vurgulayan Tunç, ana muhalefetin bu ülkede uzun yıllar iktidar olamamasının sebebinin eserlere karşı gelmesi ve hakaret ve karalama siyaseti yapması olduğunu söyledi.

        Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Bursa İl Kongresi'nde sarf ettiği sözlerine ilişkin şunları kaydetti:

        "Bugün de görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ağıza alınmayacak kelimelerle hakaret ediyorlar. Milletin seçtiği ve defalarca seçtiği, 13 yıl başbakanlık yapan ve 2 defa halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza maalesef ağza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek. Milletimiz hep 'eser siyaseti' dedi, 'hizmet siyaseti' dedi. Milletimiz hep milli iradenin hakim olmasını istedi. Milletimiz vesayetçi, darbeci anlayışa hiçbir zaman geçit vermedi ve bundan sonra da vermeyecek. Milli iradenin daha da güçlenerek Türkiye'nin hem eser siyaseti yolunda hem de yüksek standartlı bir demokrasi yolunda, hukuk devletinin tahkimi yolunda emin adımlarla milletimizle beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah."

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüz yılının Terörsüz Türkiye ile inşa edileceğini, 41 yıldan bu yana mücadele edilen terör belasından ülkenin kurtulacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan komisyonda büyük mutabakat olduğuna işaret eden Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Orada alınacak kararlar önemli. Bu kararlar sayesinde özellikle Terörsüz Türkiye süreci inşallah kalıcı hale gelsin istiyoruz ve bu süreci sabote etmek isteyenlere de fırsat vermememiz gerekir diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü konumuyla inşallah terörsüz bir Türkiye'yle, dünyaya bu yüzyılda Türkiye damgasını vuracak. Çocuklarımıza, geleceğimize, gençlerimize inşallah huzurlu bir geleceği armağan etmek istiyoruz. Ve çok önemli bir aşamayı inşallah başarıyla sonuçlandırmak istiyoruz."

