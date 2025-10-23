Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        GÜNCELLEME - Bartın'da üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Bartın'da otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi genç kızın ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

        Giriş: 23.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:49
        GÜNCELLEME - Bartın'da üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Bartın'da otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi genç kızın ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

        Bartın'dan Zonguldak istikametine giden F.T. (30) idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünden tali yola dönen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da durağa yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na (23) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, çarpmanın etkisiyle savrulan Tatlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        34 BST 780 plakalı otomobilde yaralanan İ.S. ve M.M, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatlıoğlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Alkollü olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan sürücü F.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen F.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Bu arada yaşamını yitiren genç kızın Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu ve cenazesinin yarın Bolu'da defnedileceği öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

