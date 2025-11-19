"Bartın Üniversitesi Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" yarın kapılarını açıyor

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu "Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" yarın başlayacak.

BARÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, yarın ve 21 Kasım'da Kutlubey Yerleşkesi'nde, Almanya Saarland, Azerbaycan Hazar, Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası Final, Malezya Putra ve Özbekistan Mamun üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Bu yıl ikinci kez uluslararası ölçekte düzenlenen ve 6 ülkeden de proje başvurusu yapılan etkinliğe, Türkiye'nin 32 ilinden 539 projeyle yoğun ilgi gösterildi.

Araştırmacıların geleceğin teknolojilerine yön verecek projelerini sergilediği "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı odağında düzenlenen etkinlikte, 89 temada lise ve ilkokul kategorilerinden de başvurular alındı. Ön değerlendirme sürecinde, ülkenin dört bir yanındaki üniversitelerden gelen proje fikirleri değerlendirildi.

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı (1503) kapsamında da desteklenen etkinliğe en fazla başvurunun yapıldığı Bartın'ı, sırasıyla Bolu, Bursa, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Sakarya takip etti.