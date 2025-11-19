Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        "Bartın Üniversitesi Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" yarın kapılarını açıyor

        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu "Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:07 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:07
        "Bartın Üniversitesi Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" yarın kapılarını açıyor
        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu "Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" yarın başlayacak.

        BARÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, yarın ve 21 Kasım'da Kutlubey Yerleşkesi'nde, Almanya Saarland, Azerbaycan Hazar, Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası Final, Malezya Putra ve Özbekistan Mamun üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilecek.

        Bu yıl ikinci kez uluslararası ölçekte düzenlenen ve 6 ülkeden de proje başvurusu yapılan etkinliğe, Türkiye'nin 32 ilinden 539 projeyle yoğun ilgi gösterildi.

        Araştırmacıların geleceğin teknolojilerine yön verecek projelerini sergilediği "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı odağında düzenlenen etkinlikte, 89 temada lise ve ilkokul kategorilerinden de başvurular alındı. Ön değerlendirme sürecinde, ülkenin dört bir yanındaki üniversitelerden gelen proje fikirleri değerlendirildi.

        TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı (1503) kapsamında da desteklenen etkinliğe en fazla başvurunun yapıldığı Bartın'ı, sırasıyla Bolu, Bursa, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Sakarya takip etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, teknoloji geliştiren Türkiye hedefiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen etkinliğe gösterilen ilginin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bilim ve teknoloji odaklı kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan organizasyonda, projelerin 2 gün boyunca ziyaretçilere sunulacağını bildiren Uzun, şunları kaydetti:

        "Farklı yaş gruplarından katılımcılar, projeler hakkında bilgi edinme fırsatı bulurken, proje sahipleri ile sektör temsilcileri de bir araya gelecek. Etkinlik, fikirden ürüne uzanan süreçte projelerin iş dünyasından destek görmesi ve yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesi için önemli buluşma noktası olacak. 2017'den itibaren her yıl gerçekleştirilen, bölgenin uzun soluklu, en önemli bilim ve teknoloji festivali AR-GE Proje Pazarı'na bilim ve teknoloji tutkunu herkesi davet ediyoruz."

