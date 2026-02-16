Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Bartın merkezli 5 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 18:37 Güncelleme: 16.02.2026 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın merkezli 5 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde, 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 9 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

        Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bartın, Denizli, Isparta, Batman ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 1 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ile şüphelilere ait hesaplara ilişkin mali incelemelerin sürdüğü soruşturmanın, mevcut deliller doğrultusunda çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Şehit polis memuru dualarla anıldı
        Şehit polis memuru dualarla anıldı
        ValisArslan yeni evlenecek çiftlerle bir araya geldi
        ValisArslan yeni evlenecek çiftlerle bir araya geldi
        112 personeli eğitimden geçti
        112 personeli eğitimden geçti
        Maç sonu saha karıştı: 3 futbolcu yaralandı Yaralan futbolcu hastaneye kald...
        Maç sonu saha karıştı: 3 futbolcu yaralandı Yaralan futbolcu hastaneye kald...
        Sıcaklığın 28 dereceye çıktığı Bartın'da plaj ve parklar doldu
        Sıcaklığın 28 dereceye çıktığı Bartın'da plaj ve parklar doldu
        Akpınar köyünde üreticinin talepleri dinlendi
        Akpınar köyünde üreticinin talepleri dinlendi