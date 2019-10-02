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Bartın’da TYP kuraları çekildi

İHA

Bartın'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında işe alınacak olan 185 kişi kura ile belli oldu.

Bartın’da TYP kuraları çekildi

Bartın'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında işe alınacak olan 185 kişi kura ile belli oldu.
Bartın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda uygulanacak Toplum Yararına Programlar(TYP) için kura çekimi oldukça heyecanı anların yaşanmasına neden oldu. Salonu dolduran vatandaşlar kuradan çıkan sonuçları merakla takip etti. Bartın Merkez'de istihdam edilecek olan 92 kişi, Kozcağız'da istihdam edilecek 19 kişi ve Hasankadı'da istihdam edilecek olan 5 kişi için Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda, Ulus'ta istihdam edilecek 6 kişi, Kumluca'da istihdam edilecek 5 kişi ve Abdipaşa'da istihdam edilecek olan 5 kişi için Ulus Noterliğinde, Amasra'da istihdam edilecek olan 13 kişi için Kaleşah Ortaokulu Çeşmicihan Toplantı Salonu'nda, Kurucaşile'de istihdam edilecek olan 5 kişi için Kurucaşile Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü'nde kura çekimleri yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak okullarda görevlendirilecek 35 güvenlik görevlisi alımı için ise yine dün saat 14.00'da Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda kura çekildi. Kuralarda isimleri çıkan 185 kişi büyük mutluluk yaşadı.
7 Ekim'de işbaşı yapacaklar
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 7 Ekim'de işe başlayacakların 9 ay süreyle okullarda güvenlik ve temizlik hizmeti yapacağını belirtti. Kurada merkezde 92 kişilik iş için 1628 kişi, Kozcağız Beldesinde 19 kişilik iş için 265 kişi, Hasankadı Beldesinde 5 kişilik iş için 66 kişi, 35 kişilik güvenlik görevlisi kadrosu için de 263 kişi müracaat etti.

BARTIN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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