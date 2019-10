Meme kanserine dikkat çektiler

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri meme kanserine dikkat çekmek için kurdukları stantlarda ziyaretçileri bilgilendirdi.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Ağdacı Kampüsü ile şehir merkezine kurulan stantlarda, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. Yoğun ilginin olduğu stantlarda ziyaretçiler, öğretim elemanları tarafından “Meme kanseri”, “Meme kanserinin görülme sıklığı”, “Risk faktörleri”, “Erken tanının önemi” ve “Kendi kendine meme muayenesi” gibi konularda bilgilendirildi.

Hazırlanan broşürlerin Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından dağıtıldığı etkinlikte, meme kanserini simgeleyen pembe renkte kurdeleler takıldı. Ayrıca pembe balonların da gökyüzüne bırakıldığı stantlarda, her 8 kadından birinin ve her 100 erkekten birinin risk altında olduğu anlatıldı.

Meme kanseri hakkında bilgiler veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik, “Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Meme kanseri konusunda her 8 kadından biri ve her 100 erkekten biri risk altındadır. Kurduğumuz stantlar ile bu riski anlatarak, erken tanının önemine dikkat çektik" dedi.

