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        Haberler Dünya Ortadoğu DSÖ’den Şifa Hastanesi açıklaması

        DSÖ’den Şifa Hastanesi açıklaması: Artık bir hastane olarak işlev görmüyor

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze) Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 00:37 Güncelleme: 13.11.2023 - 00:37
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        DSÖ'den Şifa Hastanesi açıklaması
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        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail tarafından yoğun saldırıların düzenlendiği Gazze Şeridi’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi ile yeniden iletişim sağladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarıyla temasa geçmeyi başardığını belirterek, “Durum korkunç ve tehlikeli” dedi.

        Hastanenin 3 gündür elektriksiz, susuz ve çok zayıf bir internete sahip olduğunu aktaran Ghebreyesus, bunun temel bakım sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

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        Bölgedeki sürekli çatışmaların ve bombardımanların zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini belirten Ghebreyesus, “Trajik bir şekilde, hasta ölümlerinin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Ne yazık ki hastane artık bir hastane olarak işlev görmüyor. Güvenli bir sığınak olması gereken hastanelerin ölüm, yıkım ve umutsuzluk sahnelerine dönüşmesine dünya sessiz kalamaz. Ateşkes. Şimdi” dedi.

        DSÖ daha önce yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi ile bağlantılarının tamamen koptuğunu açıklamıştı.

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