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Bartın Üniversitesi’ndeki toplantılar video konferans yoluyla yapılıyor

İHA

Bartın Üniversitesi'nde Koronavirüs (KOVİD19) salgınıyla mücadelede etkinliği arttırmak için gerçekleştirilen toplantılar, video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Bartın Üniversitesi’ndeki toplantılar video konferans yoluyla yapılıyor

Bartın Üniversitesi’nde Koronavirüs (KOVİD19) salgınıyla mücadelede etkinliği arttırmak için gerçekleştirilen toplantılar, video konferans yöntemiyle yapılıyor.
Koronavirüs (KOVİD19) tehdidinin ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızla hareket ederek gerekli önlemlerin alındığı Bartın Üniversitesi’nde, eğitimöğretim (çevrimiçi) ve araştırmageliştirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Koronavirüs (KOVİD19) ile mücadelede etkinliği arttırmak amacıyla gerçekleştirilen toplantılar ise video konferans yoluyla yapılıyor.
Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran online platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen ‘Yönetim Kurulu Toplantısı’na başkanlık eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, salgının önlenmesi amacıyla her türlü tedbiri aldıklarının aynı zamanda da çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.
“Dersleri öğrencilerimizin evlerine taşıdık”
Rektör Uzun’un Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda 23 Mart Pazartesi günü itibariyle başlanan ‘Uzaktan Eğitim Sistemi’ ile ilgili bilgiler verilerek, eğitimlerin 17 bin aşkın öğrenci ve 536 ders sorumlusuyla başarılıyla sürdürüldüğü vurgulandı.
Rektör Uzun, “Akademik ve idari personeli, öğrencileri ve mezunlarının birer ferdi olduğu Bartın Üniversitesi ailesi, bu süreçte örnek bir tavır sergilemekte, gösterdikleri hassasiyetle övgüler toplamaktadır. Öğrencilerimiz evde kalarak, fedakârca çalışan sağlıkçılarımıza ve ülkemizde gösterilen bu önemli mücadeleye destek olmaktadır. Bizler de bu noktada, bizi geleceğe taşıyacak olan gençlerimizin eğitimlerini en iyi şekilde almaları ve ara vermeden devam etmeleri için büyük gayret gösteriyoruz. Onlara ‘Uzaktan Eğitim Sistemi’ ile ulaşıyor, canlı derslerle, öğretici videolarla ve birçok ders materyaliyle destekliyoruz. Evde kaldıkları süreyi en verimli şekilde geçirmelerini sağlıyoruz” dedi.
“Sanal Kütüphane ile milyonlarca yayına erişmek mümkün”
Bartın Üniversitesi’nin ‘Sanal Kütüphane’ sistemi ile ilgili paylaşımların da yapıldığı toplantıda Rektör Uzun, 7 milyon 833 bin 946 elektronik yayının öğrenciler ile öğretim elemanlarının kullanıma açıldığını, ayrıca 80 bin basılı kaynak arasında yer alan ders kitaplarının yüzde 20’sine de mail aracılığıyla ulaşmanın mümkün olduğunu aktardı.
Rektör Uzun, Yeni YÖK’ün 2020 yılı hedefleri arasında geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaşılan “YÖK Dersleri Projesi” kapsamında Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin ders içeriklerinin yer aldığı ‘YÖK Dersleri Platformu’ hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Kamuda uzaktan çalışma döneminin ayrıntıları konuşuldu
Gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu genelge de konuşuldu. Bu doğrultuda Bartın Üniversitesi’nde, Koronavirüs (Kovid19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ilave tedbirler alınması kararlaştırıldı.
Genelgede, Yeni Koronavirüs ile mücadelenin etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği aktarılıyor.
Toplantı kapsamında öğrencilerle irtibatın sürdürülmesi, ders dışında sağlık durumlarının takibinin de sağlanması, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile koordineli çalışmalar kapsamında gerekli bilgilendirilmelere devam edilmesi gibi konular hakkında da bildirimlerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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