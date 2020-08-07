Poşetteki boya kutusu, bomba korkusu yaşattı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN´da, cadde üzerinde içinde kutu olan siyah poşeti görenler, bomba şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen ekibin fünyeyle patlattığı poşetten boş boya kutusu çıktı.

Köyortası Mahallesi İskele Caddesi´nde, yol kenarındaki siyah poşete sarılı kutuyu görenler, bomba endişesi yaşayarak, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetlerini giyerek, kutunun üzerine fünyeyi yerleştirdi. Fünyeyle gerçekleştirilen patlamanın ardından poşetin içindekinin, boş boya kutusu olduğu anlaşıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-08-07 17:04:16



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