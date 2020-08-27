Bartın´da ayakkabı fabrikasında yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın´da ayakkabı fabrikasında yangın

DHA

Bartın´da ayakkabı fabrikasında yangın


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Kurtköy köyünde bulunan ayakkabı üretim fabrikasında yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği fabrikada, zaman zaman patlama sesleri de yükseliyor.
Yangın, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi´ndeki ayakkabı üretim fabrikasının hammadde bölümünde çıktı. Yangının, kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların ayakkabı hammaddesine sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi. Fabrikada çalışan 150 işçi, yangının çıkmasının ardından tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada zaman zaman patlama sesleri de duyuluyor.
Yangın sonrasında işçiler büyük panik yaşarken, OSB´deki doğal gaz hattı kapatıldı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-08-27 12:19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın´da ayakkabı fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Bartın´da ayakkabı fabrikasında yangın (2)
Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın kontrol ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra ilk kez ektiği kenevirin hasadına başladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra ilk kez ...
Bartın'da sünnet düğünleri ve kına geceleri yasaklandı
YEREL HABERLER Bartın'da sünnet düğünleri ve kına geceleri ...
Bartın'da sünnet düğünü, söz ve kına gecesi yasaklandı
YEREL HABERLER Bartın'da sünnet düğünü, söz ve kına gecesi ...
Bartın'da patpat kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Bartın'da patpat kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Klasik otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Klasik otomobil alevlere teslim oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X