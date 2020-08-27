Bartın´da ayakkabı fabrikasında yangın

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Kurtköy köyünde bulunan ayakkabı üretim fabrikasında yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği fabrikada, zaman zaman patlama sesleri de yükseliyor.

Yangın, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi´ndeki ayakkabı üretim fabrikasının hammadde bölümünde çıktı. Yangının, kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların ayakkabı hammaddesine sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi. Fabrikada çalışan 150 işçi, yangının çıkmasının ardından tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada zaman zaman patlama sesleri de duyuluyor.

Yangın sonrasında işçiler büyük panik yaşarken, OSB´deki doğal gaz hattı kapatıldı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2020-08-27 12:19:29



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