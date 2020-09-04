Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN´da, 4 kişinin bulunduğu tekne dalgalara kapılarak kumsala oturdu. 4 kişi cankurtaranlar tarafından jet ski ile kurtarıldı.
Bartın´ın Güzelcehisar tatil köyünde 4 kişi tekne kiralayarak, Ayı İni mevkiindeki kumsala gitmek istedi. Hava şartlarının kötüleşmesi üzerine teknede bulunanlar çapa atmak istedi. Bu sırada dalgalarla sürüklenen tekne kumsala oturduktan sonra su almaya başladı. 4 kişi büyük korku yaşarken durumu yetkililere bildirdi. Bartın Belediyesi´nin limanda bulunan römorkörü dalgalar nedeniyle teknenin bulunduğu yere ulaşamadı. Bunun üzerine belediyede görevli cankurtaranlar jet skilerle 4 kişiyi kurtardı. Bartın Limanı´na getirilen 4 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bartın Devlet Hastanesi´ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-09-04 18:32:44
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