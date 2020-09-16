Belediye yol kenarına bıraktığı köpekleri geri aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye yol kenarına bıraktığı köpekleri geri aldı

DHA

Belediye yol kenarına bıraktığı köpekleri geri aldı


Ayhan ACARGürkay GÜNDOĞAN/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da sokak köpeklerini yol kenarına bıraktığı tespit edilen Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Belde Belediyesi'nin görevlileri, köpekleri jandarma gözetiminde geri topladı. Saltukova Belediye Başkanı CHP´li Alim Genç, "Konuyla ilgili dün gece geç saatlerde bilgim oldu. Araştırmamızı yapıyoruz" dedi.
Bartın merkeze bağlı Arıönü Köyü Muhtarı Erdal Ateş, pazar günü gece yol kenarına resmi plakalı bir kamyonetle 20 köpeğin bırakıldığını görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma ile Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün boyunca yol güzergahındaki bütün güvenlik kameralarını tarayarak, köpekleri bırakan resmi plakalı aracın Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Belde Belediyesi´ne ait olduğunu tespit etti. 20 köpekten 3´ünün aşırı dozda kullanılan uyuşturucu iğne nedeniyle bayıltıldığının belirlenmesi üzerine veteriner kliniğine götürüldü. Belediye ekipleri, jandarmanın haber vermesi üzerine köpekleri gece ve sabah saatlerinde geri topladı. Ayrıca klinikte olan köpekler de alındı. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Saltukova Belediyesi hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezası uygulayacağı öğrenildi. 
BELEDİYE BAŞKANI GENÇ: KONUYU ARAŞTIRIYORUM 
Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, konudan gece geç saatlerde haberi olduğunu söyledi. Konuyu araştırdığını ifade eden Genç, "Konuyla ilgili dün gece geç saatlerde bilgim oldu. Net elimizde bilgi yok. Aracımız o köyden geçtiği yönünde söylemler var. Biz de araştırmamızı yapıyoruz. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Aracımızın o yönden geçtiğini söylüyorlar ama bununla ilgili kesin bir şey yok. Biz de araştırmamızı yapıyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN-Ayhan ACAR
2020-09-16 14:32:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın’da artan maliyetler dolayısıyla ekmek gramajlarında düşüklüğe gidildi
YEREL HABERLER Bartın’da artan maliyetler dolayısıyla ekmek ...
Fındık zurufu ve dalları organik gübre olarak kullanılacak
YEREL HABERLER Fındık zurufu ve dalları organik gübre olarak ...
Yeşilçam’ın usta ismi Ekrem Gökkaya yoğun bakıma alındı
YEREL HABERLER Yeşilçam’ın usta ismi Ekrem Gökkaya yoğun bakıma ...
Kumla dolan balıkçı barınağının temizlenmesini istiyorlar
YEREL HABERLER Kumla dolan balıkçı barınağının temizlenmesini ...
Yol kenarına köpekleri bırakan belediye tespit edildi
YEREL HABERLER Yol kenarına köpekleri bırakan belediye tespit edildi
Ağırladığı ziyaretçi sonrası virüse yakalanarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağırladığı ziyaretçi sonrası virüse yakalanarak ...
Bartın’da TYP kapsamında okullara 263 kişi alınacak
YEREL HABERLER Bartın’da TYP kapsamında okullara 263 kişi alınacak
Uyuşturdukları köpekleri ormanlık alanda kaderlerine terk ettiler
YEREL HABERLER Uyuşturdukları köpekleri ormanlık alanda kaderlerine ...
Uyuşturucu iğneyle bayıltılan sokak köpekleri yola terk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu iğneyle bayıltılan sokak köpekleri yola ...
90 yıllık fabrika turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER 90 yıllık fabrika turizme kazandırılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X