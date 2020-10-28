Rektör Uzun’un Mevlid Kandili mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun’un Mevlid Kandili mesajı

İHA

Rektör Uzun’un Mevlid Kandili mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini kutlayan bir mesaj yayımladı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesaj şu şekilde:
“Mevlid Kandili; insanlığa hak ve hakikati, hikmet ve güzel ahlakı gösteren, tüm insanları bu yola yönlendiren son peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) dünyaya teşrif ettiği gecedir. O, insanlığa doğru yolu göstermek için Allah’ın ayetlerini bizlere iletti. Kendimizden başlayarak iyiliği, güzelliği ve barışı hayata yaymamız için durmadan çalışmamızı bizlere öğütledi. İnananların kendilerini hesaba çektiği, Rabbimize verdiğimiz sözlerin gözden geçirildiği, Sevgili Peygamberimizin doğum günü olan bu günü en iyi şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Bu düşüncelerle birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğimiz bu günde Rabbimden, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini; tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Uzun’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Uzun’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Nesli tehlike altında olan Yediuyur tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Nesli tehlike altında olan Yediuyur tedavi altına ...
Bartın'ın yaylalarında sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Bartın'ın yaylalarında sonbahar güzelliği
Bartın´da ağaç yediuyuru bulundu 
YEREL HABERLER Bartın´da ağaç yediuyuru bulundu 
Bartın Üniversitesi’nin bir projesi daha kabul edildi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nin bir projesi daha kabul edildi
Bartın’da STK’lardan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki
YEREL HABERLER Bartın’da STK’lardan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ...
Fabrikalarda çalışanların sağlığı için dezenfekte çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Fabrikalarda çalışanların sağlığı için dezenfekte ...
Küre Dağları Milli Parkı'ndaki 3 katlı Seyir Terası'na ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı'ndaki 3 katlı Seyir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X