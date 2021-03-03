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Bartın'da 3 köy karantinaya alındı

DHA

Bartın'da 3 köy karantinaya alındı


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Hisar, Uluköy ve Zafer köyleri, mutasyonlu virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri Uluköy, Zafer ve Hisar köylerinde yaptığı çalışmalarla 29 kişide Covit19 varyantı taşıyan kişi tespit etti.
Pazar günü Kumluca beldesinin Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi´nde İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüsün 10 kişide tespit edilmesi üzerine Ulus Kaymakamlığı, köyün 4 mahallesinde karantina kararı alınmıştı. Filyasyon ekipleri Uluköy, Zafer ve Hisar köylerinde yaptığı çalışmalar neticesinde 29 kişide Covid-19 varyantı taşıyan hasta tespit etti. Dün gece Ulus Kaymakamlığı yeni bir karar alarak, 3 köy ve bu köylere bağlı 34 mahalle için karantina kararı aldı. Jandarma ekipleri köylere giden yolun girişini barikatla kapattı.
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan inceleme ve filyasyon çalışmaları sonucu, ilçeye bağlı Hisar köyü ile mahalleleri, Uluköy köyü ile bağlı tüm mahalleler ve Keloğlu Mahallesi hariç, Zafer köyüne bağlı diğer mahallelerde Covid-19 varyantı taşıyan hastaların çoğalması nedeniyle salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 3 köyde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları, Vefa destek ekipleri tarafından karşılanacak" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-03-03 11:06:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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