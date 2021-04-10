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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’ndeki sempozyumda ‘Akıllı Sağlık’ konusu ele alındı

İHA

Bartın Üniversitesi’ndeki sempozyumda ‘Akıllı Sağlık’ konusu ele alındı

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen sempozyumda yurt içi ve yurt dışından konuşmacıların katılımıyla sağlık hizmetleri alanında yaşanan değişim ve gelecekteki uygulamalar ele alındı.
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yurt içi ve yurt dışından 917 kişinin katılımıyla “Sağlık Hizmetleri Yapay Zeka Uygulamaları ile Yeniden Şekilleniyor” adlı sempozyum gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik, teknolojinin hayatımızı kolaylaştıran ve yaşamımıza yön veren gücünün her alanda olduğu gibi sağlık alanını da etkilediğini söyledi.
Yapay zeka uygulamalarının en çok etkilendiği alanların başında sağlık hizmetlerinin geldiğini vurgulayan Çelik, “Yapay zeka ile sağlığın korunmasına, sağlık risklerinin erken saptanmasına, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına, daha az insan gücüyle daha fazla sayıda hizmet üretiminin gerçekleştirilmesine yönelik uygulamaların hızla arttığını görmekteyiz. Bu kapsamda düzenlediğimiz sempozyuma sağlık alanında yapay zeka uygulamalarının tasarlayıcıları ve uygulayıcıları olan sağlık ve mühendislik alanındaki akademisyenler, sağlık kurumları yöneticileri, hekimler, hemşireler, fizyoterapistler, yazılım ve bilişim sektöründe görev yapan kamu ve özel sektör çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Buradan hareketle sempozyumun devamı niteliğinde daha geniş çaplı bilimsel etkinlik ve proje çalışmalarını da yapmayı planlamaktayız.” dedi.
Yaşanan değişim, gelecekteki uygulamalar…
Ardından geçilen sempozyumda 8 oturumda konuşmacılar alana dair konuşmalarını gerçekleştirdi. Sabah oturumlarında Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Yılmaz “Yapay Zeka ve Gelecek”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Sezer “Sağlıkta Yapay Zeka Uygulama Alanları”, Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yapay Zeka Uygulamaları” başlığında konuşmalarını yaptı.
Öğleden sonra ise Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Evrim Güler ile Newcastle Üniversitesi’nden Uzm. Ümit Demirbağa “Sağlıkta Güvenli ve Ölçülebilir Büyük Veri Analitiği”, Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ferhat Sadak “Derin Öğrenme ve medikal Robotlardaki Uygulamalar”, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Aslıhan Akpınar “Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımının Etik Boyutu” ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Ulusal Projeler Koordinatörü Yasin Yarbay ise “Sağlık Bakanlığı Tele Radyoloji ve Yapay Zeka Uygulamaları” konusunda bilgiler verdi.
“Sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz”
Değerlendirme oturumuyla son bulan sempozyumun kapanış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise sempozyumun gerçekleşmesinde katkı sunanlara teşekkür etti.
Rektör Uzun, “özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde önemini bir kez daha anladığımız ve hem kişisel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıyan “sağlık” konusunun ele alınmış olmasından büyük mutluluk duymaktayım. Toplumsal açıdan refahın bir göstergesi olan bu konu aynı zamanda ülkelerin en önem verdiği konulardan biridir. Ekonomik açıdan bakıldığında ise sağlık hizmetlerinin en büyük sektörlerden biri olduğu görülecektir. Sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisinde olan günümüz dünyasında bu devinimden nasibini en çok alan alanlardan biri yine sağlıktır.” diye konuştu.
“Yapay zeka ve öğrenen makineler, sağlık alanının da vazgeçilmez yapı taşları olmuştur”
Teknolojik değişimlerim sağlık hizmetleri alanına benzersiz yenilikler getirdiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Yapay zeka ve öğrenen makineler, sağlık alanının da vazgeçilmez yapıtaşlarından ve yardımcılarından biri olarak teşhis, tedavi ve tedavi sonrası hizmetlerde kullanılmaktadır. İmplante edilebilir ürünler, akıllı sensörler ve giyilebilir teknolojiler bireyleri her yerde ve her zaman proaktif bir şekilde izlenmelerine ve yönlendirmelerine olanak tanımaktadır. Sağlıkta bu yenilikçi uygulamaların sayısı her geçen gün artmakta ve bu alana her geçen yıl milyarlarca dolarlık yatırımlar yapılmaktadır. Yani gelecek akıllı teknolojilerde ve akıllı sağlık uygulamalarındadır.” şeklinde konuştu.
“İhtisaslaşma çalışmalarımız kapsamında ‘akıllı' teknolojilere odaklanıyoruz”
Rektör Uzun, tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan 15 üniversiteden biri olarak ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanına yönelik çalışmalar kapsamında ‘akıllı’ teknolojilere odaklandıklarını da ifade etti.
Rektör Uzun, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Akıllı Lojistik, Akıllı Liman, Akıllı Endüstri, Akıllı Şehirler ve Akıllı Sağlık alt başlıklarında bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmaktayız. Bu kapsamda daha sağlıklı bir toplum ve bireyler hedefiyle daha etkin bir sistem oluşturulması ve maliyetlerin düşürülmesi gibi motivasyonlar sağlayacak ‘Akıllı Sistemler Veri Merkezi’ kurulumu için çalışmalarımıza başladık. ‘Ortopedik Bozuklukların Akıllı Robotik Sistem ile Erken Tespiti’ ve bölgemizdeki yüksek teknoloji altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacak ‘Mobil Sağlık Hizmetleri için Entegre Devre Tasarımı’ gibi projeler geliştirdik. Bunların yanında pandemi döneminde rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak yerli imkânlarla enzimler ürettik. Antikanser Araştırma Laboratuvarı’nda önemli projeleri hayata geçirdik. Bu alandaki gayretlerimiz artarak devam etmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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