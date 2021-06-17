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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 bin kişinin çalıştığı Bartın OSB’de aşı uygulaması

İHA

5 bin kişinin çalıştığı Bartın OSB’de aşı uygulaması

Bartın’da mobil ekiplerce 5 bin kişinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesinde Covid19 aşı uygulaması başlatıldı.
Bartın’da sağlık tesislerinde uygulanan Covid19 aşı uygulamasının kapsamı mobil ekiplerle genişletildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın aşı takvimine Organize Sanayi Bölgelerinde çalışanların da dahil edildiğini duyurmasının ardından Bartın’da oluşturulan mobil ekiplerle 5 bin kişinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesinde aşı uygulaması başlatıldı.
Aşılama uygulaması sırasında olası alerjik reaksiyonlara karşı 112 ekipleri, acil ambulansı ve doktor ekibi hazır bekletilirken tüm fabrika çalışanlarının yerinde aşılandığı uygulama çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
OSB’de çalıştığı tekstil fabrikasında aşılanan fabrika işçilerinden Raşit Yavuz, “Sağ olsun devletimiz aşı yapılması için şirketimize kadar gelmiş bulunmakta ve biz de memnuniyetle karşıladık. Aşımızı olduk. İnşallah en kısa zamanda da bu Covid belasından devletimizin de göstermiş olduğu çok büyük gayretler dolayısıyla bitiririz. Bu beladan kurtuluruz. Teşekkür ediyorum, çok memnunuz. İlk aşımı oldum herkese teşekkürler” dedi.
Fabrikanın kadın çalışanlarından Yonca Yalçın da, “Firmamıza ve devletimize teşekkür ederiz. Buraya kadar gelip bize aşı oldurdular. Ben çok mutluyum aşı olduğum için. Herkesin de olmasını söylüyorum. Çünkü bu hastalığın geçmesi lazım, bitmesi lazım” dedi.
Aşılama uygulamasının gerçekleştirildiği tekstil fabrikası yöneticisi Kerem Aydın ise, “Covid19 nedeniyle önce Sağlık İl Müdürlüğüne böyle bir şey yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada olması hem iş açısından, hem insanların aşılanması açısından, en azından hepsinin aşılanma yolunda gayret gösterdim. Bu aşılamada emeğin geçen tüm sağlıkçılara teşekkür ediyoruz. Aşıdan sonra tabi yine maske, mesafe kurallarına uyacağız. İnşallah devletimizin vermiş olduğu şeylere göre belki ileride daha iyi bir sağlıklı günlere geçer, insanlar da rahat bir nefes alır bizde rahat bir nefes alırız. Aşılamayla insanların daha huzurlu olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Bartın Organize Sanayi Bölge Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu da aşılama uygulaması sayesinde üretim faaliyetlerinin aksaklığa uğramadan hızlı bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak, “Organize Sanayi Bölgemizde aşılandırma çalışmaları Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle hızlı bir şekilde başladı. Bu konuda Sağlık Müdürlüğümüze, Sayın Valimize teşekkürlerimizi sunarız. Bu sayede aşılandırmaların da tamamlanmasıyla Organize Sanayi Bölgemizde üretim hızlı bir şekilde devam edecek ve ülkemize de katma değer sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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