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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da yavru ayı köpeklerin saldırısına uğradı

DHA

Bartın'da yavru ayı köpeklerin saldırısına uğradı


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayı, yoldan geçen otomobildekiler tarafından kurtarıldı. Kontrolleri yapılan yavru ayı doğaya salındı.
Ulus'a bağlı Güneyören köyünde yaşayan Turhan Taşçı (34), otomobille ilerlediği sırada yol kenarında köpeklerin 3 aylık boz ayıya saldırdığını gördü. Otomobilden inen Taşçı, köpekleri kovalayarak, yavru ayıyı otomobilin bagajına yerleştirdi. Taşçı yavru ayıyı 10 kilometre uzaklıktaki Ulus Jandarma Komutanlığına getirdi. Jandarma, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından ilk kontrolü yapılan 3 aylık dişi boz ayının sağlık durumunu iyi olduğu tespit edildi. Özel kafese yerleştirilen yavru ayı daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.
Köyden otomobille ilçeye geldiğini söyleyen Turhan Taşçı, "Amcamın oğlu ile otomobille giderken, yolun kenarında köpekler bir şeyi sıkıştırmış ısırıyorlardı. Bizde hemen arabadan indik. Köpekler bize doğru saldırmaya başlayınca bizde köpekleri kovduk. Daha sonra bir baktık orada yavru ayı vardı. Yavru ayı bize doğru koşturmaya başladı. Yavru ayı sanki `beni kurtarın der gibi´ bize doğru koşturmaya başladı. Bizde yavru ayıyı otomobilin bagajına koyarak, jandarmaya getirdik. Bir can kurtarmış olduk" dedi.
3 aylık dişi boz ayının sağlık durumunu iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, "Ayının sağlık durumu çok iyi, genel kontrollerini yaptık. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın köpeklerini kesinlikle salıvermemelerini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-06-18 18:29:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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