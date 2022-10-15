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Bartın'daki maden faciasında son durum! Can kaybı 28'e yükseldi

Bartın Amasra'daki kömür madeninde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama ve sonrasında gelen can kaybı haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Patlama sonrası, madenin kime ait olduğu, patlamaların kaç metre derinde meydana geldiği ve madenin konumu merak edilenler arasında yer alıyor. İşte son açıklanan bilgilere göre can kaybının 28'e yükseldiği Bartın'daki maden faciasında son durum...

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  • Bartın maden ocağı patlaması son dakika: Can kaybı 28'e yükseldi! Bartın maden ocağı kimin, nerede, kaç metre derinde?

    Bartın Amasra'da meydana gelen meden patlaması sonrası gözler facianın yaşandığı bölgeye çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  patlama sonrası 28 madencinin hayatını kaybettiğini, 4'ü yoğun bakımda 1'inin durumu ağır 11 yaralı olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Diyarbakır programını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bartın'a gideceği belirtildi. Peki Bartın'daki maden ocağı nerede, kime ait, patlama kaç metre derinlikte gçerkleşti. İşte Bartın maden ocağı patlaması son dakika gelişmeleri...
  • Bartın maden ocağı patlaması son dakika: Can kaybı 28'e yükseldi! Bartın maden ocağı kimin, nerede, kaç metre derinde?

    BARTIN MADEN OCAĞI NEREDE?

    Bartın'da grizu patlamasının metdana geldiği maden ocağı Amasra ilçesinde yer alıyor. Ocağın adresi ise kayıtlarda "Gömü 1 Nolu İşletmesi Çınar Yolu Mevkii No: 80/1, 74310 Amasra/Bartın" şeklinde geçiyor.

    BARTIN TTK MADENİ'NİN KONUMU İÇİN TIKLAYIN
  • Bartın maden ocağı patlaması son dakika: Can kaybı 28'e yükseldi! Bartın maden ocağı kimin, nerede, kaç metre derinde?

    BARTIN MADEN OCAĞI KİME AİT?

    Bartın'da grizu patlaması meydana gelen maden oacağı Türkiye Taşkömürü Kurumu2na bağlı bir işletme
  • Bartın maden ocağı patlaması son dakika: Can kaybı 28'e yükseldi! Bartın maden ocağı kimin, nerede, kaç metre derinde?

    BARTIN'DAKİ MADEN OCAĞI DERİNLİĞİ KAÇ METRE

    Patlamanın meydana geldiği maden ocağının derinliği kesin olarak bilinmemekle beraber patlama sonrası yüzeyden 300 ve 350 metre drinlikteki kotlarda madencilerin ahsur kaldığı biliniyor.
  • Bartın maden ocağı patlaması son dakika: Can kaybı 28'e yükseldi! Bartın maden ocağı kimin, nerede, kaç metre derinde?

    CAN KAYBI 28' YÜKSELDİ 

    Patlamayla ilgili yeni bir açıklamadan bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 28’e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1’i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" ifadelerini kullandı.

     

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