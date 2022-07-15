Baş ağrısına iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Baş ağrısı kronik olabileceği gibi tetikleyici unsurlardan da kaynaklanabilir. Bu sebeple çözüm yöntemlerini uygulamadan önce neden baş ağrısı yaşadığınızı bilmelisiniz. İşte baş ağrısına iyi gelen şeyler… Baş ağrısına iyi gelen çaylar, içecekler, yiyecekler, yağlar ve doğal yöntemler… Ama öncesinde şunu belirtmek isteriz ki, baş ağrılarınız zonklayıcı değilse ya da çok şiddetli olmuyorsa, bu yöntemler işe yarayacaktır. Eğer geçmiyorsa o zaman bir doktora görünmeniz faydalı olabilir.

Baş Ağrısına İyi Gelen Çaylar

Baş ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir, geçmeden önce baş ağrısı neden olabilir, buna bir bakalım. İşte baş ağrısının sebepleri:

Aşırı stres

Uykusuzluk

Grip ya da nezle

Kronik rahatsızlık

Migren

Sinüzit

Dengesiz beslenme

Bazı ilaçların yan etkisi…

Bu gibi durumlar sizde baş ağrısına sebebiyet verebilir. Ama endişe etmeyin çözümünü de sizlere söyleyeceğiz. İşte bu nedenlerden dolayı yaşadığınız baş ağrılarına iyi gelen çayları şu şekilde sıraladık:

Yeşil çay

Kiraz sapı çayı

Ada çayı

Zencefil çayı

Papatya çayı…

Bu çayları tüketirken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bitki çaylarını kesinlikle taze olarak hazırlamalısınız ve hemen tüketmelisiniz. Ancak bu şekilde sağlıklı sonuç elde edersiniz.

Baş Ağrısına İyi Gelen Yiyecekler ve Yağlar

Baş ağrınızı hafifletmek ya da geçirmek için sadece bitki çayları tüketmeniz gerekmiyor. Aynı zamanda baş ağrısına iyi gelen yağlar ve yiyecekler de bulunuyor. Özellikle aromatik yağları tercih etmelisiniz. Peki aromatik yağlar hangileri?

Lavanta

Okaliptüs

Nane…

Bunlar güçlü aromatik yağ olmalarının yanı sıra oldukça rahatlatıcı etkiye sahiptir. Bu sebeple kullandığınız zaman baş ağrısına çözüm olurlar. Ama önemli bir uyarıda bulunmamız gerekiyor: Bu yağlar kesinlikle ağız yoluyla alınmamalıdır. Çünkü çok güçlü etkileri vardır ve sadece buharını burnunuzdan çekmeniz gerekir.

Baş ağrısına en iyi gelecek şeylerden birisi de vitaminli yiyeceklerdir. Keçiboynuzu gibi faydalı gıdalar tüketebilirsiniz.

Baş ağrısına İyi Gelen Yöntemler

Şimdiye kadar baş ağrısına iyi gelen şeyler neler, bunlardan bahsettik. Peki, baş ağrısını kesmek için evde nasıl yöntemler uygulayabilirsiniz?

Ilık bir duş alın. Su, baş ağrınıza iyi gelecektir.

Odanızı nemlendirin, havalandırın. Bazen çok kuru bölgeler de baş ağrısına sebep olabilir.

Stresten olabildiğince uzak durmalısınız.

Düzenli uykuya ihtiyacınız var. uyku düzeniniz bozulursa, başınız ağrımaya devam eder.

İşte bu yöntemleri kullanarak rahatça baş ağrısından kurtulabilirsiniz. Düzenli olarak uygulamaya devam edin. Gerçekten işe yaradığını göreceksiniz. Baş ağrınız kronik ise bunun için doktorunuza danışmanız gerekiyor.