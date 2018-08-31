Baş ağrısı hemen hemen herkesin yaşadığı bir problem... Peki, baş ağrısını ilaçsız tedavi etmek mümkün mü? Baş ağrısını ilaçsız geçirmek isteyenler ne yapmalı? Bu önerilerle baş ağrısını geçirebilirsiniz...
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Bir parça limonu elinizde ovuşturarak macun kıvamına getirdikten sonra yüzünüze ve alnınıza sürmek, limonun sahip olduğu aromaterapi özellikleri nedeniyle yararlı.
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Bir diğer mucizevi bitki ise nane. Nanenin yatıştırıcı etkisi özellikle çaya katıldığında kendini göstererek rahatlamanızı sağlar.
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Yeterince su için: Sadece çok fazla alkol aldığınız zamanlarda değil, her zaman bol su için. Çünkü çoğu zaman baş ağrılarının altında yatan neden sıvı eksikliğidir.
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Kan yoğunluğu arttığından dolayı hücrelere oksijen iletimi yavaşlar. Ağrı eşiği düşer. Günde 1,5-3 litre arasında su içmek iyidir.
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Protez diş: Protez diş de baş ağrısı sebebi olabilir! Protezin iyi ayarlanmamış olması ya da geceleri dişleri gıcırdatmak, baş ağrısına ve tutulmalara neden olabilir. Diş doktoru, protezin yüksekliğini ayarlayarak veya gevşeterek yardımcı olacaktır.
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Şekersiz bir Türk kahvesi için: İçine de birkaç damla limon sıktınız mı, bu küçük kahve, baş ağrısına karşı iyi bir mucize ilaç gibidir. Kafein sayesinde kan dolaşımı hızlanır, ağrıların iletilmesi yavaşlar.
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Özellikle de sık kahve içmeyen kişilerde çok faydalıdır. Uyarı: Bazı migrenli hastalarda kafein ağrıyı geçirdiği gibi, bazılarında tetikleyebilir de. Ancak limonlu kahvenin iyi gelip gelmediğini denemekte bir sakınca yok.
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Magnezyum takviyesi: Bu mineral, kasları gevşetir, sinirleri yatıştırır. Eksikliği (terleme ya da stres nedeniyle) baş ağrısına neden olabilir. Bu mineralin bol bulunduğu baklagiller ile tam tahıl ürünlerini yemeniz faydalıdır.
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Gevşeme teknikleri: Baş ağrısı ve stres, çok yakın iki arkadaştır ve çoğunlukla birlikte görülürler. Aktif gevşeme ve nefes alma tekniklerini öğrenmek, baş ağrısıyla mücadele etmek için en etkin yardımcılarınız olabilir. magnezyum tableti de yazabilir
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Sodalı ayran: İşte basit, tehlikesiz ve lezzetli bir öneri daha! Bardağın üçte ikisine ayran, kalan kısmına da madensuyu ilave edin ve karıştırın, sonra da için! Bilin ki, deneyenler sonuçtan memnun.
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İşe yarayan egzersizler: Boyun egzersizleri yapın. Boyun egzersizleri 3 dakikanızı alır ve işyerinde geçirdiğiniz uzun saatlerin gerginliğini atmanıza yardımcı olacağı gibi, baş ağrısına da iyi gelir.
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Özellikle de sık kahve içmeyen kişilerde çok faydalıdır. Uyarı: Bazı migrenli hastalarda kafein ağrıyı geçirdiği gibi, bazılarında tetikleyebilir de. Ancak limonlu kahvenin iyi gelip gelmediğini denemekte bir sakınca yok.
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Bu egzersizleri başınızı yavaş hareketlerle sağdan sola, soldan sağa ve aşağı yukarı çevirerek yapabilirsiniz. Bu sırada derin derin nefes almayı da ihmal etmeyin.
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Gevşeme teknikleri: Baş ağrısı ve stres, çok yakın iki arkadaştır ve çoğunlukla birlikte görülürler. Aktif gevşeme ve nefes alma tekniklerini öğrenmek, baş ağrısıyla mücadele etmek için en etkin yardımcılarınız olabilir. magnezyum tableti de yazabilir
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