Başakşehir: 2 - Iberia: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, evinde Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Başakşehir, play-off turunda St.Patrick's ile karşılaşacak
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir ile Iberia karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanan Başakşehir, adını bir üst tura yazdırdı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50'de Krzysztof Piatek ve 61. dakikada Dimitrios Pelkas attı.
UEFA Konferans Ligi'nde Play-off turuna yükselen Başakşehir, St.Patrick's ile karşılaşacak.