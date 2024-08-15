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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir: 2 - Iberia: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Başakşehir: 2 - Iberia: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, evinde Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Başakşehir, play-off turunda St.Patrick's ile karşılaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 22:37 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:39
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        Başakşehir, kazanarak turladı!
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        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir ile Iberia karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanan Başakşehir, adını bir üst tura yazdırdı.

        Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50'de Krzysztof Piatek ve 61. dakikada Dimitrios Pelkas attı.

        UEFA Konferans Ligi'nde Play-off turuna yükselen Başakşehir, St.Patrick's ile karşılaşacak.

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