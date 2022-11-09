Başakşehir'de ayakkabı imalathanesi alev alev yandı 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Başakşehir'de ayakkabı üretimi yapılan 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Keresteciler Sanayi Sitesi 18. Blok'ta bulunan 4 katlı ve bin 600 metrekare alana sahip ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binadaki işçiler tahliye edilirken, üst katlara sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. AA'nın haberine göre; yangın dolayısıyla binada büyük çapta hasar meydana geldi.